La misión Artemis II, con la que comienza en firme la reconquista lunar, cuenta con sello colombiano: tres hombres y tres mujeres que con sus conocimientos hacen que el orgullo nos llegue hasta la luna. Sí, así como lo está leyendo, nuestro país ya no es un simple espectador de la carrera espacial; ahora también es protagonista con seis mentes brillantes que han dedicado su vida a la ciencia, especialmente a la astronomía.

Cada uno de ellos se muestra orgulloso de ser parte de esta misión que, luego de más de 50 años, empieza a abrirse paso para que el hombre no solo pueda pisar el satélite nuevamente, sino para que permanezca en este.

Artemis II es una misión espacial de sobrevuelo lunar bajo el programa Artemis, liderada por la NASA. Es la primera misión tripulada de la nave espacial Orión. Su lanzamiento ocurrió el pasado miércoles en el Centro Espacial John F. Kennedy y se espera retorne a la Tierra el viernes 10 de abril.

A continuación les presentamos un perfil de cada uno de los colombianos que integran esta poderosa misión.

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Liliana Villarreal

Cortesía NASA Liliana Villarreal, ingeniera aeroespacial cartagenera.

Esta ingeniera aeroespacial cartagenera fue designada por la NASA como la encargada de la recuperación de la cápsula Orión en el mar en su regreso al planeta Tierra. En diálogo con EL HERALDO explicó que cuando le ofrecieron el puesto de dirigir el amerizaje: “Tardé una semana en pensar si tomaba el trabajo. Es muy gratificante, sin embargo, eres responsable de las vidas de la tripulación después del amerizaje y también de las vidas de todos los que apoyan las operaciones de recuperación”. A pesar de que ella es quien dirige toda la operación, a su mando tiene a un sinnúmero de profesionales con una misión clara: que el amerizaje estipulado para el próximo viernes 10 de abril a las 3:30 p.m. salga a la perfección. En la minuciosidad y rigurosidad que tiene está la calidad de lo que hace, razón por la que fue elegida.

Dominick Schettini Bustamante

Cortesía Dominick Schettini Bustamante, ingeniero de Operaciones Mecánicas para los Sistemas Terrestres de Exploración.

Este estadounidense de raíces barranquilleras es ingeniero de Operaciones Mecánicas para los Sistemas Terrestres de Exploración. “Ser parte de Artemis II es aportar a algo mucho más grande que yo. Representa un paso adelante para la humanidad mientras trabajamos hacia una presencia humana sostenida en la superficie lunar”, le dijo a EL HERALDO. Su labor incluye reparar, modificar y operar estos sistemas de enfriamiento en las instalaciones de procesamiento de Orión o la Torre de Lanzamiento Móvil.

Diana Trujillo

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En los centros de control de la NASA se encuentra esta ingeniera aeroespacial caleña con estudios en la Universidad de Florida y la Universidad de Maryland. Ya estuvo en otra misión, la Persevere, que se encargó de recoger muestras de Marte. Ahora en Artemis II, Trujillo es la directora de Vuelo y su función es coordinar en tiempo real las operaciones desde Houston. Ella participa en la toma de decisiones en tiempo real, monitorea sistemas críticos y coordina equipos técnicos durante cada fase del vuelo.

Sara Rengifo

Cortesía Sare Rengifo desarrolló el hardware espacial que garantiza la vida de los astronautas.

Esta ingeniera mecánica de la Universidad EAFIT lidera el proyecto de Sistemas de Control Ambiental y Soporte Vital, que se enfoca en el desarrollo de hardware espacial que garantiza la vida de los astronautas. Por sus aportes para garantizar la vida y seguridad de los astronautas, recibió de la NASA el premio Space Flight Awareness Trailblazer. La paisa lidera los laboratorios de Tribología y Metrología del Marshall Space Flight Center, los mismos que brindan soporte a proyectos como la creación del cohete que llevará al hombre a Marte.

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Iván Ramírez

Cortesía Iván Ramírez es el analista de propulsión en Boeing, compañía clave en la misión lunar.

Este bogotano egresó de la Universidad Nacional. Graduado de Ingeniería Mecánica, es el analista de propulsión en Boeing, compañía clave en la misión lunar. Ramírez tiene como objetivo revisar el comportamiento de los combustibles del cohete; esto permite anticiparse a posibles fallas en el vuelo y garantizar el óptimo funcionamiento en el sistema de propulsión. Había intentado ser astronauta, pero fue rechazado por no tener nacionalidad estadounidense en una ocasión y luego por problemas de tensión arterial.

Juan Felipe García

Cortesía Juan Felipe García es colombiano más joven de la misión.

El colombiano más joven de la misión es Juan Felipe García, un ingeniero mecánico graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana. El bumangués de 21 años fue elegido en un grupo de 3.000 jóvenes a nivel mundial para que integrara el equipo de apoyo técnico del proyecto. Ha trabajado en tareas relacionadas con análisis de vuelo y optimización de sistemas de propulsión, incluyendo propuestas para mejorar la potencia de los motores, reducir el consumo de combustible y aumentar la eficiencia de los cohetes.