Unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmaron la captura en flagrancia de dos hombres señalados de pertenecer a los grupos delincuenciales organizados (GDO) ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

Las autoridades indicaron que una de las detenciones se dio en el barrio Ciudadela 20 de Julio, mediante diligencia de registro y allanamiento. Allí fue capturado alias Negro, quien es requerido por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

De acuerdo con las investigaciones, este sujeto sería presuntamente el encargado de recolectar información de establecimientos comerciales, grabar videos y suministrar datos a integrantes de la organización criminal, con el fin de facilitar la intimidación y las exigencias económicas a comerciantes del centro de Barranquilla.

En el procedimiento los uniformados incautaron un revólver calibre 38 mm, cuatro cartuchos, cinco panfletos extorsivos alusivos al GDO “Los Pepes” y un teléfono celular.

Asimismo, en el barrio Las Nieves, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de alias Jandy, por el delito de extorsión.

Según las autoridades, alias Jandy sería el presunto responsable de la entrega de panfletos extorsivos y de coordinar el cobro de exigencias económicas a comerciantes de los barrios Trupillos y Las Nieves.

Durante el procedimiento se incautaron trescientos mil pesos ($300.000) en efectivo, producto de la extorsión, y un panfleto extorsivo alusivo al GDO “Los Costeños”.

“Estos resultados son producto del trabajo articulado de inteligencia e investigación criminal que nos permite golpear directamente las estructuras dedicadas a la extorsión. Reiteramos nuestro compromiso con la protección del sector comercio y hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncie oportunamente a través de la línea 165 del GAULA, donde garantizamos absoluta reserva y atención inmediata”, dijo el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.