La Fiscalía General de la Nación informó este jueves 8 de enero que judicializó a Jorman Rodríguez Huyke por su presunta participación en la desaparición y crimen de un contador en hechos registrados el 15 de abril de 2025 en Barranquilla (Atlántico).

En ese sentido, un fiscal seccional le imputó los delitos de desaparición forzada y homicidio, ambas conductas agravadas. El procesado no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.

Lea: Imputan cargos a presunto integrante de ‘Los Pepes’ por crimen de contador público en Caribe Verde

De acuerdo con la investigación, la víctima de 64 años, fue reportada como desaparecida tras salir de su vivienda a pasear a su mascota en el sector de localidad suroccidente. Posteriormente, 10 días después, fue encontrado el cuerpo del hombre en el municipio de Sitionuevo (Magdalena), con múltiples heridas de arma blanca en el tórax y el rostro.

Según las labores investigativas realizadas por el ente acusador, el imputado es señalado de recibir el vehículo en el que la víctima habría sido trasladada en contra su voluntad y, al parecer, lo condujo durante la comisión del hecho delictivo.

Más detalles de su captura

La captura de Rodríguez Huyke se produjo el pasado 2 de enero por uniformados de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial.

El detenido, presunto integrante de la banda criminal Los Pepes, fue identificado por las autoridades como el alias de ‘Jorman’, quien es requerido por la justicia para que responda por los delitos de desaparición forzada y homicidio.

Aquí: Capturan a exembajador Jorge Visbal Martelo en jurisdicción de Ponedera por concierto para delinquir

El operativo de captura se realizó en el barrio Santo Domingo, donde unidades del Gaula también lograron incautar un teléfono celular, el cual quedó a disposición de la autoridad competente para su análisis dentro del proceso investigativo.