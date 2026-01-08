Este jueves, se conoció que fue capturado el exsenador y expresidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo, por el delito de concierto para delinquir, dentro de un proceso en el que lo vinculan presuntamente con grupos paramilitares.

Según la información preliminar, la captura del excongresista se dio este martes 6 de enero en la vía Oriental, a la altura del municipio de Ponedera (Atlántico), cuando unidades de la Policía lo requirieron en un puesto de control.

El hombre, de 72 años, es un administrador de empresas oriundo de Corozal (Sucre). También es conocido por desempeñarse como dirigente ganadero y como embajador en Canadá (2004 – 2006) y Perú (2010 – 2012).

Hay que recordar que, en agosto de 2025, la Corte Suprema de Justicia confirmó en segunda instancia la condena a Visbal Martelo de nueve años de prisión por presuntos vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Según indicó en ese momento el alto tribunal, el sucreño asistió a reuniones con este grupo paramilitar en el departamento de Córdoba cuando fungía como presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), entre 1998 y 2005, y miembro de la Comisión de Paz.

El reporte de la Corte

“Además de mostrar afinidad con dicha organización armada ilegal y empatía con (el jefe de las AUC) Carlos Castaño Gil, sugería su expansión a territorios de actividad ganadera que en ese entonces tenían presencia guerrillera”, comunicó la Corte.

Asimismo, culpan al exsenador por el presunto financiamiento a estos grupos de autodefensas, de acuerdo con los hallazgos de las investigaciones. “Pagaba cuotas para su sostenimiento a cambio de seguridad, y ser miembro de la parte política, al integrar el ‘Grupo los Doce’ que asesoraba al exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil”.

Jep rechazó solicitud de sometimiento

Mientras que, en junio de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz (Jep) rechazó la solicitud de sometimiento, como agente del Estado no integrante de la fuerza pública y tercero civil, en vista de que no realizó “aportes exhaustivos, inéditos y representativos a la verdad” sobre su presunto vínculo con estructuras paramilitares.

“La sala consideró que su nivel de participación e incidencia en asuntos relacionados con el conflicto armado en zonas ganaderas del país, por sus roles desempeñados durante un tiempo considerable, no se compadecen con su escaso aporte a la verdad. La magistratura esperaba obtener, a través de los testimonios de Visbal Martelo, mayor información sobre crímenes cometidos en Córdoba por grupos armados ilegales y otros graves hechos de repercusión regional y nacional”, informó la Jep.