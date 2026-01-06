En la mañana de este martes 6 de enero, la Fiscalía imputó cargos de desaparición forzada y homicidio agravado a un hombre que fue vinculado al crimen de un contador público en la urbanización Caribe Verde, de Barranquilla.

En una audiencia que se llevó a cabo en las últimas horas, Jorman Javier Rodríguez Huyke fue presentado ante la juez 14 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, en el proceso que se sigue por la muerte de Manuel Esteban Narváez Gutiérrez.

Hay que recordar que los hechos se registraron el pasado 15 de abril de 2025, cuando se reportó la desaparición de la víctima, mientras paseaba una mascota por la carrera 8G con calle 128, en la localidad Suroccidente de la ciudad.

El cuerpo de Narváez Gutiérrez fue hallado 10 días después en el municipio de Sitionuevo (Magdalena) con heridas de arma blanca en el tórax y el rostro.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Jorman Rodríguez es señalado de recibir el carro donde movilizaron al contador público contra su voluntad. Asimismo, es señalado de conducir el vehículo durante el hecho delictivo.

El hombre, que es presunto integrante de la banda criminal Los Pepes, no aceptó los cargos que se le imputaron este martes durante la audiencia. Por su parte, el ente acusador pidió enviarlo a una cárcel al considerarlo como un peligro para la sociedad.

El reporte de la captura

Hay que tener en cuenta que la captura de Rodríguez Huyke fue realizada por unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla y reportada el pasado viernes 2 de enero.

El detenido fue identificado por las autoridades como el alias de ‘Jorman’, quien es requerido por la justicia para que responda por los delitos de desaparición forzada y homicidio.

El operativo de captura se realizó en el barrio Santo Domingo, donde unidades del Gaula también lograron incautar un teléfono celular, el cual quedó a disposición de la autoridad competente para su análisis dentro del proceso investigativo.

“Este resultado operativo demuestra el trabajo articulado de nuestras capacidades investigativas y operativas. Seguimos actuando con firmeza contra las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de los ciudadanos en Barranquilla y su área metropolitana, garantizando que estos hechos no queden en la impunidad”, dijo el Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.