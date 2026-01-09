El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó este viernes a los ejércitos de Latinoamérica a unirse para combatir el flagelo del narcotráfico, un problema que, según el mandatario, no “hace bien a nadie y se ha convertido en la excusa” para una invasión de Estados Unidos a la región.

Leer también: John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, llegó este viernes a Caracas: este sería el propósito de la visita

“Los Ejércitos latinoamericanos debemos reunirnos para sacar de nuestros países esta excusa (el narcotráfico) que no hace bien a nadie”, señaló Petro en X.

En esa línea, el mandatario reiteró que el narcotraficante debe ser desarmado y reducido porque, “América Latina debe defenderse de cualquier actor que la desestabilice y eso implica la unidad de sus pueblos, de sus armas y de sus Estados”.

Además dijo que invitó “a la actual presidenta de Venezuela”, Delcy Rodríguez, para que trabajen juntos en la lucha contra el narcotráfico.

El mensaje de Petro se da en respuesta a la invitación que hizo la víspera Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, que propuso una unión con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras el ataque de EE.UU. en Venezuela en el que fue detenido el presidente Nicolás Maduro.

Importante: Venezuela anuncia un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos para “restablecer” las relaciones

“Los convocamos, con necesidad imperiosa, a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y toda nuestra América. Basta de intervenciones militares (...) de dominación cultural, que cese toda forma de agresión imperialista”, expresó Iván Mordisco en un video publicado en redes sociales.

Según Petro la alianza que propone Iván Mordisco, “no defiende a Venezuela, ni a Colombia ni a América Latina, al contrario, son la excusa de la invasión, y hasta dineros oscuros corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral”.

“Dedicados al narcotráfico, se convirtieron en la excusa perfecta para la agresión”, agregó el mandatario, quien suele criticar a las guerrillas por abandonar su lucha revolucionaria y dedicarse al narcotráfico.