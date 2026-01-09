En medio de un proceso que adelanta Estados Unidos de retomar relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela se confirmó que personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Unidad de Asuntos de Venezuela aterrizó en la mañana de este viernes 9 de enero en Caracas.

La información trascendió luego de que la plataforma Flight Radar reportara el aterrizaje de la aeronave de matrícula N569AW a las 9:30 hora local, la cual, según información preliminar, salió ayer jueves de Miami a Curaçao y en la mañana de este viernes, sobre las 8:30 a.m. despegó rumbo a Caracas.

De acuerdo con varios medios de comunicación venezolanos, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que entre el personal que viajó a Caracas está el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

”El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad de la Unidad de Asuntos sobre Venezuela (VAU) de Estados Unidos, incluyendo el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones", dijo un portavoz del Departamento de Estado.

Aunque no se ha confirmado oficialmente el propósito de la visita del funcionario estadounidense se conoció que esta estaría centrada en la reapertura de una sede diplomática de Estados Unidos en el país vecino.

Además estarían realizando una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones entre ambos países.

Se espera que el Departamento de Estado dé más detalles de la visita diplomática y cuáles serían las acciones a tomar en el país vecino. Esta se da luego de que el presidente Donald Trump asegurara este viernes que ha decidido cancelar la segunda ola de ataques que tenía “inicialmente prevista” contra Venezuela, dada la cooperación que está obteniendo del país sudamericano.

En un mensaje en su red social Truth, el presidente de Estados Unidos explicó que esa segunda oleada de ataques, con la que amenazó a Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro, “parece innecesaria”.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su ‘búsqueda de la paz’. Este es un gesto muy importante e inteligente”, señaló el mandatario republicano en un mensaje que también ha sido divulgado por el Departamento de Estado en la red X.

Y agregó que “Estados Unidos y Venezuela están trabajando conjuntamente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”.

“Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista inicialmente, que parece innecesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”, precisó.