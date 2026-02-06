Ante el anuncio de que el embajador (e) de los Estados Unidos en Colombia, John McNamara, será reemplazado también en interinidad por Jarahn Hillsman, el presidente Gustavo Petro despidió al saliente encargado diplomático “como amigo”.

“Lo despediremos como amigo, ha ayudado John en un momento bastante difícil, y sé que lleva a Colombia en su corazón. Espero que pronto Colombia tenga un embajador en propiedad de los EE. UU.”, escribió el mandatario en sus redes sociales, a pocos días de haberse reunido con su homólogo en la Casa Blanca, Donald Trump, tras un año de tensiones, sanciones y amenazas entre Washington y Bogotá.

El saliente encargado de negocios, John McNamara, da paso a Jarahn Hillsman, actual miembro de carrera del Servicio Exterior Superior, quien se desempeña como ministro consejero en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, quien será el nuevo embajador encargado de Estados Unidos en Colombia.

McNamara estará en el cargo hasta el 13 de febrero, tras la designación fallida de Daniel Newlin para este mismo cargo por vencimiento de términos.

Cabe señalar que en su trayectoria pública, Hillsman fue director de asuntos haitianos, ministro consejero en Bolivia y jefe adjunto de la sección política en Honduras. Además fue oficial político en Ecuador y vicecónsul en El Salvador.

Originario de Los Ángeles, California, tiene una maestría en asuntos internacionales de la Universidad de Columbia y una licenciatura en estudios urbanos y planificación de la Universidad Estatal de California en Northridge.