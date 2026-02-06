La Dirección General Marítima (Dimar) también confirmó el tránsito del nuevo frente frío que desciende desde el Golfo de México hacia el noroeste del mar Caribe. La entidad aseguró que este sistema propiciará el desarrollo de precipitaciones intermitentes en áreas aledañas al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en las Islas Cayos del Norte, entre los días 6 y 8 de febrero de 2026.

Durante este periodo se prevén vientos del norte–noreste con velocidades entre 31 y 37 km/h, y alturas significativas de ola que oscilarán entre 2.5 y 3.1 metros.

En cuanto a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre, entre el 6 y 8 de febrero, se pronostican alturas significativas de olas entre 1.5 y 2.0 metros, con vientos entre 19 y 37 km/h. Asimismo, se esperan precipitaciones de moderadas a fuertes, especialmente en los departamentos del litoral sur del Caribe colombiano, donde se presenta la mayor probabilidad de lluvias.

En el litoral norte, por su parte, predominarán condiciones de tiempo seco, con vientos del este–noreste que alcanzarán velocidades entre 28 y 37 km/h, y una altura significativa del oleaje cercana a los 2.0 metros.

Como consecuencia de estas condiciones, se espera la presencia de oleaje atípico, conocido como mar de fondo, en las costas del Caribe colombiano, lo que podría generar posibles desbordamientos costeros entre el sábado 7 y el lunes 9 de febrero de 2026.

De acuerdo con lo anterior, la Autoridad Marítima Colombiana recomendó al gremio marítimo y a la población extremar las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades náuticas y recreativas.

No todos los frentes tienen el mismo impacto

De acuerdo con Leidy Rodríguez, meteoróloga de Corpoguajira, no todos los frentes fríos generan el mismo impacto. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en caso de que este fenómeno encuentre condiciones favorables o interactúe con otros sistemas atmosféricos como la ZCIT (Zona de Confluencia Intertropical), podría ocasionar lluvias más abundantes y persistentes en áreas de la región Caribe.

En ese orden de ideas, recomendó a la comunidad y sectores productivos mantener un seguimiento constante de la evolución de este sistema, estar atentos a las actualizaciones de los pronósticos y acatar las alertas emitidas por las autoridades y organismos oficiales.

“Aunque por ahora no se prevé un escenario extremo, es prudente prepararse ante una posible reactivación de las lluvias hacia el fin de semana, especialmente en zonas propensas a inundaciones, crecientes súbitas o deslizamientos de tierra”, informó la experta.