Desde este viernes de Guacherna, cerca de 107 mil pasajeros se movilizarán por vía aérea hacia el aeropuerto Ernesto Cortissoz para disfrutar de la fiesta del Carnaval en la ciudad de Barranquilla. Así lo dio a conocer la Aeronáutica Civil.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, el día con mayor movilización aérea proyectada será el viernes 13 de febrero, fecha de la Coronación de los Reyes del Carnaval, con 12.092 pasajeros.

Seguidamente, la segunda fecha con mayor afluencia de pasajeros es el viernes 6 de febrero, jornada de la Guacherna, con 11.736 pasajeros.

De igual manera, en los días emblemáticos como la Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición y la Gran Parada de Comparsas, el tráfico aéreo se mantendrá en niveles elevados y estables, confirmando una distribución sostenida de los desplazamientos hacia y desde la capital del Atlántico.

Otros eventos importantes como la Gran Parada de Comparsas estiman una movilización cercana a los 10 mil pasajeros.

Por otro lado, para el Entierro de Joselito el día martes y el miércoles de ceniza se prevén cifras significativas con más de 22 mil personas movilizadas.

Así las cosas, la Aeronáutica Civil reitera su compromiso con el seguimiento permanente de la operación aérea y la articulación con aerolíneas, aeropuertos y autoridades locales, con el fin de garantizar una movilización segura, eficiente y ordenada durante una de las celebraciones culturales más importantes de Colombia.

Oferta aérea

Con el propósito de atender la creciente demanda, algunas aerolíneas han dispuesto incrementos operacionales relevantes. En el caso de Jetsmart, se incorporarán dos rutas diarias adicionales a las tres frecuencias que actualmente operan desde y hacia las ciudades de Medellín y Bogotá, fortaleciendo de manera significativa la conectividad nacional.

Mientras tanto, American Airlines implementará una frecuencia diaria adicional a partir del 12 de febrero, la cual se mantendrá proyectada hasta el mes de agosto, contribuyendo al fortalecimiento del tráfico internacional y a la dinamización del turismo receptivo.