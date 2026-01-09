Fue hallado sin vida en la Cárcel Judicial de Valledupar, Giovanni Mauricio Durán Quintero, imputado por el delito de feminicidio al ser responsable de quitarle la vida a su compañera sentimental, la patrullera de la Policía Nacional, Vanesa De León Pertuz, en hechos registrados el 29 de noviembre de 2025, en el barrio Primero de Mayo de esta capital.

Leer más: La Policía Nacional despidió a patrullera asesinada en Valledupar

Se estableció que este individuo, quien había sido dragoneante del INPEC, atentó contra su propia vida en uno de los baños del pabellón de funcionarios públicos, donde permanecía recluido. El personal de custodia al realizar la ronda de revista lo hallaron muerto.

Lea además: “La estaba esperando para matarla”: padre de patrullera asesinada

Como se recodará para el día de los hechos, Durán Quintero actuó con un cuchillo y al interior de una vivienda en la calle 22 con carrera 24, de dicho sector, esperó que Vanesa llegara y en medio de una discusión le propinó varias puñaladas, pese a que ella intentó correr, finalmente la alcanzó en la terraza hasta dejarla ensangrentada y muerta.

Policía

Lea acá: Feminicidio en Valledupar: una patrullera fue degollada por su pareja, un dragoneante del Inpec

Luego este sujeto salió corriendo y se subió a la azotea de un edificio, se autolesionó con la misma arma blanca y luego se lanzó al vacío. Sin embargo, sobrevivió y fue trasladado a una clínica de la ciudad y finalmente lo judicializaron.