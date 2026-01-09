Ante la posible intensificación de la temporada seca y el aumento del riesgo de incendios forestales, la Gobernación de La Guajira, a través de la Dirección Operativa Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de La Guajira, hace un llamado preventivo a la comunidad en general para adoptar prácticas responsables que permitan proteger la vida, los ecosistemas y la productividad del territorio.

Cada año, los incendios forestales arrasan miles de hectáreas, generando graves afectaciones ambientales, pérdidas en cultivos, deterioro del suelo y riesgos directos para las comunidades rurales y urbanas. La quema de residuos y las prácticas inadecuadas en la preparación de tierras continúan siendo una de las principales causas de estos eventos.

En ese sentido, la administración departamental reitera la importancia de no realizar quemas de ningún tipo, ya que una sola chispa puede desencadenar emergencias de gran magnitud, especialmente en condiciones de altas temperaturas, fuertes vientos y baja humedad.

El llamado es especial para los campesinos y productores rurales, quienes deben realizar zocolas controladas y evitar las quemas para la preparación de nuevos cultivos, como una medida clave para reducir el riesgo de incendios y preservar la fertilidad de la tierra.

Asimismo, se solicita a la ciudadanía mantener alerta permanente en zonas de alta sensibilidad ambiental como las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y las entradas a los municipios, donde históricamente se han presentado focos de calor y emergencias asociadas a incendios forestales.

“La prevención es la herramienta más efectiva para evitar tragedias. Hoy hacemos un llamado a la conciencia ciudadana, al autocuidado y a la corresponsabilidad, porque proteger nuestros ecosistemas también significa proteger la productividad de la tierra y el bienestar de las comunidades”, afirmó Yisareth Pana González, directora Operativa Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de La Guajira.

La funcionaria explicó que la entidad mantiene seguimiento permanente a través de la plataforma de monitoreo de puntos calientes, lo que permite identificar de manera temprana posibles focos de incendio, además de realizar acercamientos en campo para brindar recomendaciones preventivas e identificar zonas de riesgo.

Durante esta temporada, los incendios forestales no solo afectan la cobertura vegetal, sino que generan pérdida de nutrientes del suelo, disminuyen la capacidad productiva de la tierra, impactan las fuentes hídricas y contribuyen al aumento de emisiones contaminantes que afectan la salud humana y el equilibrio de los ecosistemas.

En caso de identificar humo, fuego o quemas irregulares, la Gobernación de La Guajira invita a la ciudadanía a reportar de inmediato a través del siguiente enlace.

Estas acciones se desarrollan en el marco de la Declaratoria de Calamidad Pública por Variabilidad Climática, actualmente vigente en el departamento, como parte de la estrategia integral para mitigar riesgos, proteger los recursos naturales y salvaguardar la vida. La Gobernación de La Guajira reitera que cuidar el territorio es una responsabilidad compartida y que la prevención comienza desde la conciencia individual y colectiva.