Ante la actual situación de desastre nacional, decretada por el Gobierno, la Procuraduría General hizo un llamado a las autoridades para garantizar sin interrupciones el servicio público esencial de bomberos.

En ese sentido, el organismo expidió la Directiva No. 001 de 2026, mediante la cual exhorta a alcaldías, gobernaciones, corporaciones autónomas regionales, a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con la garantía del servicio público esencial de gestión integral del riesgo contra incendios, rescates y atención de incidentes con materiales peligrosos.

A su vez, el Ministerio Público recordó que: “la prestación de este servicio constituye una obligación permanente, ineludible y no discrecional de las autoridades territoriales, en especial de los municipios y distritos, quienes tienen la responsabilidad directa de garantizar su continuidad, eficiencia y cobertura los 365 días del año”.

Es así que advirtió que la falta de planeación administrativa, retrasos contractuales o insuficiencia presupuestal no constituyen justificación válida para la interrupción o prestación deficiente del servicio bomberil.

Sumado a esto, la Procuraduría instó a los alcaldes y alcaldesas a adelantar con la debida antelación los procesos administrativos, contractuales y presupuestales necesarios para asegurar la operación permanente de los cuerpos de bomberos.

“Hay que apropiar y ejecutar oportunamente los recursos financieros, incluidos los provenientes de la sobretasa bomberil; y a transferir dichos recursos de manera oportuna a los cuerpos de bomberos voluntarios, conforme a la normativa vigente y a los convenios suscritos.

De igual manera, exhortó a los gobernadores a evaluar periódicamente el estado de la prestación del servicio en sus departamentos y a ejercer acciones de apoyo y concurrencia subsidiaria frente a los municipios que presenten debilidades operativas, así como a promover la creación y fortalecimiento de los Fondos Departamentales de Bomberos como instrumento clave para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta.

Con respecto a las Corporaciones Autónomas Regionales, se hizo un llamado a reforzar la articulación con los cuerpos de bomberos en la prevención, atención y recuperación de emergencias, especialmente aquellas asociadas a incendios forestales y eventos con impacto ambiental, brindando apoyo técnico, científico y operativo en el marco de sus competencias legales.

La Directiva también instó a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a reforzar las acciones de fortalecimiento institucional, técnico y operativo de los cuerpos oficiales y voluntarios de bomberos, así como las labores de inspección, vigilancia y control.

Finalmente, extendió la invitación a la UNGRD a priorizar y robustecer las acciones de conocimiento, prevención, reducción y manejo del riesgo asociado a incendios, en articulación con las entidades territoriales y los organismos de socorro.