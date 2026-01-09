En la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de San José de Maicao, falleció luego de 22 días, Germán José Rodríguez Suárez, quien había resultado gravemente herido en un atentado a bala en el que murieron Angelmiro Marulanda Forero, de 31 años de edad y Jorge Pana Epinayu, en hechos perpetrado en el perímetro urbano del municipio de Uribia, La Guajira.

Leer más: Mujer tuvo que realizar el levantamiento del cadáver de su propia hija ante presunta negativa policial a hacerlo

El crimen se registró a las 12:30 del mediodía del pasado jueves 18 de diciembre, sobre la calle 14 con carrera 10B, del barrio Abuchaibe.

La información preliminar de la Policía da cuenta que, los mencionados se encontraban departiendo en una mesa del restaurante Doña Kata, cuando llegó un vehículo particular, del cual iniciaron a dispararles en repetidas oportunidades y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Por su parte, personas que presenciaron el hecho y familiares de los baleados los trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde los galenos en turno indicaron que dos llegaron sin signos vitales y oficializaron sus muertes.

Ver también: Asesinan al ‘Chawala’ en Barranquilla: sicarios en motocicleta lo atacaron frente a su vivienda

Se logró conocer que Rodríguez Suárez, de 24 años, quien era conocido como Mancho, debido a la gravedad de las heridas tuvo que ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en el municipio de Maicao, donde finalmente pereció.

En su momento, la Policía del departamento indicó que los móviles del atentado son materia de investigación.