Un doble drama y dolor vive una mujer que le tocó realizar el levantamiento de cadáver de su propia hija, asesinada con arma de fuego en el corregimiento de Las Vegas, municipio de Curumaní, y luego el cuerpo fue hallado en zona rural de Pelaya.

Este caso sucedió el pasado 7 de enero cuando Rosa Ana Álvarez Rojano, se encontraba en una finca, en compañía de José Trinidad Sánchez Duarte. Ambos habían llegado al predio hacía cuatro días, en busca de trabajo. Al parecer, provenientes desde El Banco, Magdalena.

Sin embargo, ese día en horas de la noche fueron sacados del lugar en una camioneta por sujetos desconocidos que presuntamente se identificaron como miembros de la Policía Nacional.

Al siguiente día, es decir, el jueves 8 de enero, Álvarez Rojano y Sánchez Duarte, fueron encontrados muertos, en la vereda Santa Ana, de Pelaya. Sus cuerpos presentaban impactos de arma de fuego.

Tras el hallazgo de los cuerpos empieza el drama para los familiares de las víctimas, en especial de Rosa Ana, quienes según el relato de Yaneth Rojano, madre de la occisa, no contaron con el apoyo de la Policía Nacional para el levantamiento del cadáver, por lo que le tocó alquilar una motocicleta, subir el cuerpo sin vida y viajar hasta la morgue de Medicina Legal, de El Banco, Magdalena, donde finalmente se lo recibieron.

“Ella me llamó como a las 7:00 de la noche, y nos despedimos, luego me llaman a decirle que llegó la Policía y mi hija se desparece, luego me entero por las noticias que mi hija está muerta. Por eso exijo una investigación y qué se diga por qué la mataron. Me voy a Pelaya a pedir ayuda para recoger a mi hija, y no me dieron ayuda, que ellos para allá no se iban a meter, tengo la prueba que yo la recogí desde el Cesar y me la traje en una moto que me la alquilaron y me la traje. La llevé primero a la Policía de El Banco y me dijeron que la llevara a Medicina Legal y aquí la traje”, relató Yaneth Rojano.

Por ahora, la Policía Nacional ha indicado que los hechos son materia de investigación, que se encuentran recolectando toda la información para establecer el modo, tiempo y lugar de cómo sucedió este doble asesinato.

“Al momento que se conoce al hecho, la Policía reacciona en el corregimiento de Las Vegas, se traslada hasta lugar a ver cómo fueron los hechos, también algunos familiares llegan a la estación de Policía, se entrevistan con el comandante y se ponen a disposición las capacidades que se tienen en la estación de Policía. Es importante resaltar que el occiso tenía anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar”, indicó el comandante operativo del Departamento de Policía Cesar, teniente coronel Antonio Londoño.

El oficial destacó que de acuerdo a la acción delictiva o el modus operandi, hay varias hipótesis, una de estas es la atribución del hecho a miembros de las redes de apoyo al terrorismo del ELN, quienes, al parecer, tienen una confrontación con miembros del Clan del Golfo.

“El objetivo es a través de la coordinación con la Fiscalía esclarecer qué relación tienen las víctimas con algún hecho que se haya presentado en el corregimiento de Las Vegas, o alguna diferencia con estos grupos armados, o, por el contrario, que fue un hecho aislado que se pueda esclarecer, y quienes son los responsables”, indicó el teniente coronel.

Respecto, al levantamiento de los cadáveres, manifestó que los funcionarios de la Estación de Policía de Pelaya, coordinaron con el inspector de Policía, ya que es de su competencia. Lo que contradice la versión dada por la madre de la fallecida.

Adicionalmente, el teniente coronel Londoño, enfatizó que la Policía Nacional no tiene responsabilidad en la desaparición y asesinato de las víctimas. Obtuvieron entrevistas no formales con los testigos y estos manifestaron no tener voluntad de interponer una denuncia.