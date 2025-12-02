La comunidad de la vereda Santana, zona rural del municipio de Pelaya, en el sur del Cesar, dieron aviso a la Policía Nacional, que en la carretera permanecían los cuerpos sin vida de dos hombres, uno de estos, al parecer, menor de edad.

De inmediato los funcionarios organizaron una patrulla para trasladarse al lugar, donde verificaron los hechos y se encontraron con los cadáveres que presentaban varios impactos de arma de fuego.

En el momento de la inspección técnica del cadáver, los funcionarios de la Sijín no les encontraron algún tipo de documentación que permitiera saber de manera preliminar de quiénes se trataban. Seguidamente al terminar el levantamiento de los cuerpos, estos fueron trasladados a la morgue de Medicina Legal de Aguachica, donde se espera establecer la plena identificación.

Sin embargo, los uniformados indicaron que uno de los occisos tenía aproximadamente 17 años, el cual vestía un suéter manga corta de color blanco, un pantalón azul oscuro y botas de caucho. El cuerpo de este joven tenía tres impactos de arma de fuego en el cuello. De igual manera la otra persona era de aproximadamente 35 años, vestía una camisa de color verde, un jean azul claro y chanclas de color negro. Igualmente tenía impactos de bala en el tórax.

Los policías al consultar a la ciudadanía sí sabían algo al respecto, esta indicó desconocer cómo ocurrió el doble crimen reportado el pasado domingo en horas de la mañana, y tampoco sabían quiénes eran los fallecidos. Presumen que fueron asesinados en otro lugar y luego abandonados en la vereda.