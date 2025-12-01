En un movimiento por diversificar el portafolio de servicios, D1 ha sellado una alianza con un banco para para realizar retiros en las tiendas físicas del supermercado de cadena.

Se trata de BBVA Colombia que permitirá retiro con tarjeta débito con un número máximo de transacciones por cliente de hasta 3 transacciones diarias con un tope máximo de $2.100.000 y está sujeto a disponibilidad de efectivo del corresponsal.

La entidad financiera especificó que el valor máximo por transacción es de hasta $700,000 pesos colombianos.

“El corresponsal bancario no está autorizado para prestar servicios financieros por cuenta propia o cobrar al cliente por el servicio prestado. BBVA sólo está obligado a atender las transacciones por medio del corresponsal bancario en la medida en que este último cuente con el efectivo o los recursos disponibles”, detallaron.

Asimismo, precisaron que D1 entregará la tirilla soporte de la transacción a través de un mensaje de texto al celular del cliente, donde solicitará el número de celular, con este fin.

Por último, recomendaron a sus clientes tener habilitada la opción para realizar Retiro por Corresponsal y asegurarse que se tenga habilitado el Retiro en BBVA.net y demás condiciones para retiros por corresponsal bancario.

Recomendaciones de seguridad