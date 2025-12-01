Con el objetivo de enfrentar el creciente desorden vial y la alta siniestralidad que se registra en las carreteras del departamento, desde este lunes 1 de diciembre comenzó a implementarse el nuevo esquema de pico y placa para motocicletas, motocarros y cuatrimotos en 20 municipios del Atlántico.

La medida, que inicia con un periodo pedagógico, busca reducir los accidentes y mejorar la movilidad en las vías secundarias y terciarias del territorio.

La decisión se tomó ante el aumento sostenido del flujo de motocicletas y motocarros en las vías secundarias y terciarias del departamento, situación que ha derivado en un incremento preocupante de la accidentalidad y desórdenes en el tráfico vehicular. Según el Instituto, estos vehículos concentran los índices más altos de siniestralidad e infracciones en varios municipios.

El decreto No. 000362 expedido por la Gobernación del Atlántico a través del Instituto de Tránsito del Atlántico establece dos tipos de restricciones en todas las carreteras y vías bajo jurisdicción departamental.

La primera es el pico y placa diurno, que regirá de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 11:59 p. m., según el último dígito de la placa: lunes 1 y 2; martes 3 y 4; miércoles 5 y 6; jueves 7 y 8; y viernes 9 y 0.

“El propósito es garantizar mayor control y seguridad en las vías del Atlántico, especialmente en esta temporada donde aumentan los desplazamientos por las fiestas de fin de año y carnavales. Estamos comprometidos con mitigar la accidentalidad y mejorar la movilidad y el orden público”, expresó Carlos Granados, director del Tránsito del Atlántico.

La segunda medida corresponde a la regulación nocturna, que también comenzará a regir desde este lunes 1 de diciembre. Esta aplicará entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m. del día siguiente, durante fines de semana, festivos, viernes, sábados y domingos.

El incumplimiento de las restricciones será sancionado conforme al Código Nacional de Tránsito Terrestre. Entre las penalidades se incluyen una multa equivalente a quince salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo por un día, además de otras medidas complementarias. La vigilancia y control de las infracciones estará a cargo exclusivo de los agentes del Instituto de Tránsito del Atlántico.

Es importante precisar que la medida no aplicará en Soledad, Luruaco y el Distrito de Barranquilla.

Para facilitar la adaptación a la norma, durante el mes de noviembre se desarrolló un periodo pedagógico en coordinación con alcaldías y autoridades locales. Durante este tiempo se realizaron campañas informativas dirigidas a conductores y comunidad.

El decreto también contempla una serie de excepciones que podrán circular sin restricción, siempre que acrediten identificación ante la autoridad. Entre ellas se encuentran escoltas oficiales, organismos de seguridad del Estado, supervisores de vigilancia privada, personal de salud, mensajeros identificados, vehículos de emergencia, transporte de personas con discapacidad, empresas de servicios públicos, la Unidad Nacional de Protección y medios de comunicación que transporten personal o equipos técnicos.