La Alcaldía de Barranquilla anunció el levantamiento de la medida de pico y placa para vehículos particulares en la vía 40, luego de que culminara en un 100 % el desmontaje de los palcos instalados para el Carnaval de Barranquilla 2026, uno de los eventos culturales más importantes del país y que concentra a miles de asistentes en este corredor vial.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 0012 de 2026, expedida por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, en la que se establece que a partir de este jueves 19 de febrero queda sin efecto la restricción que venía rigiendo desde comienzos del mes. Con esto, los vehículos particulares podrán circular nuevamente por la vía 40 sin ningún tipo de limitación por número de placa.

La medida de pico y placa había sido implementada desde el lunes 2 de febrero como parte del plan integral de movilidad diseñado para garantizar la organización del tránsito durante las labores de montaje y posterior desmontaje de los palcos. Este tramo de la vía 40 es escenario principal de desfiles y eventos masivos del Carnaval, por lo que cada año requiere una logística especial que impacta directamente la movilidad de la ciudad.

Según la Secretaría de Tránsito, durante la vigencia de la restricción se logró sacar de circulación aproximadamente el 40 % de los vehículos que transitaban por este importante corredor en horas de mayor flujo vehicular. Esto permitió reducir la congestión, facilitar el transporte público, mejorar los tiempos de desplazamiento y brindar mayor seguridad tanto a peatones como a conductores.

El desmonte de las estructuras finalizó un día antes de lo previsto en el cronograma oficial, lo que posibilitó que la administración distrital levantara la medida de manera anticipada y normalizara la movilidad más pronto de lo programado. Esta culminación oportuna fue resultado del trabajo articulado entre los organizadores del evento, operarios logísticos y las autoridades de tránsito.

“Agradecemos a los ciudadanos por su paciencia durante estos días e invitamos a todos a circular por esta vía con total normalidad y sin ninguna restricción”, expresó Yaciris Cantillo Romero, secretaria de Tránsito y Seguridad Vial, quien destacó además el buen comportamiento de la ciudadanía durante la aplicación de la medida.

Con el restablecimiento del tránsito habitual en la vía 40, la Alcaldía reafirma su compromiso de implementar estrategias temporales que permitan equilibrar el desarrollo de grandes eventos culturales con la movilidad urbana. Asimismo, hizo un llamado a los conductores a mantener el respeto por las normas de tránsito y conducir con precaución, especialmente en zonas donde aún pueden adelantarse labores menores de adecuación y limpieza tras la temporada festiva.