Este martes, el entierro de Joselito Carnaval marca el cierre de la principal fiesta cultural del país y la normalidad vuelve a los distintos corredores viales que fueron epicentro del goce y el disfrute.

En la Vía 40, a partir de este martes, se inicia el proceso de desmonte de palcos y las autoridades han anunciado que habrá pico y placa para vehículos particulares. De esta manera se espera una reducción del 40 % en los vehículos que transitan por este corredor en horas de alto flujo vehicular.

La medida se extenderá hasta el jueves y aplicará en el tramo comprendido entre la calle 85 y la carrera 67B en dos franjas horarias: de 7:30 a. m. a 9:00 a. m. y de 5:30 p. m. a 7:00 p. m.

Para este martes, la restricción se aplicará para los vehículos con placas finalizadas en 1, 2, 3 y 4, mientras que el miércoles será para las matrículas terminadas en 5, 6, 7 y 8. Por su parte, el jueves se restringirá el tráfico para los vehículos culminados en 9, 0, 1 y 2.

De forma adicional, el Distrito ha habilitado un contraflujo en la Vía 40, permitiendo la circulación en doble sentido para mantener la conectividad.

Es de anotar que la medida contará con el apoyo de orientadores de movilidad a lo largo del corredor vial.

Desvíos de Transmetro

Transmetro ha implementado desvíos en las rutas alimentadoras A8-1 Paraíso y A8-2 Vía 40 debido a los cierres viales autorizados en el sector de la Vía 40. Dichas modificaciones, según el ente gestor, estarán vigentes hasta el desmontaje de las estructuras.

En ese sentido, la ruta A8-1 Paraíso tendrá el siguiente recorrido: Estación Joe Arroyo - carrera 46 - calle 84 - carrera 65 - calle 86 - calle 84 - carrera 76 - calle 85 - carrera 81 - calle 84 - carrera 80 - calle 85 - carrera 76 - calle 80 - carrera 64 - calle 82 - carrera 46 - estación Joe Arroyo.

Por su parte, la ruta A8-2 Vía 40 hará este recorrido: estación Joe Arroyo - carrera 46 - calle 79 - carrera 59B - calle 77 - carrera 74 - calle 76 - carrera 46 - Estación Joe Arroyo.

Es de anotar que en los tramos de desvío, los usuarios podrán pedir ascenso y descenso libre donde no existan paraderos del Sistema.

Invitan a programar recorridos con tiempo

Yaciris Cantillo Romero, secretaria distrital de Tránsito, indicó que para evitar demoras en los desplazamientos, “invitamos a la ciudadanía a tener en cuenta estas medidas, programar sus recorridos con antelación y utilizar vías alternas”. Y recalcó que “estaremos atentos a cualquier novedad, trabajando para mantener una movilidad fluida”.