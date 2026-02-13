Barranquilla se equipara a los principales destinos turísticos a nivel mundial. Por las calles de la Arenosa empezará a rodar, en las próximas semanas, el primer bus panorámico para que propios y visitantes puedan recorrer las principales joyas urbanas y naturales de la ciudad.

La presentación del ‘Baq Tour’ fue liderada por el alcalde Alejandro Char en la antesala del Carnaval 2026. El mandatario distrital destacó que este bus se posiciona como un nuevo referente de identidad y desarrollo para la ciudad.

“Este es un nuevo orgullo para la ciudad. Es una nueva experiencia para descubrir Barranquilla desde otra mirada. Se están integrando movilidad, turismo, inclusión y sostenibilidad, pensado para que nuestros barranquilleros y turistas recorran nuestras joyas turísticas y naturales de una forma cómoda y diferente”, sostuvo el mandatario distrital.

En el ‘Baq Tour’ ha sido diseñado para que propios y visitantes vivan una experiencia integral de ciudad. De color amarillo, este vehículo refleja la identidad barranquillera, evoca el sol que ilumina el río Magdalena y acompaña los amaneceres en el Gran Malecón, símbolos del crecimiento y la recuperación de la ciudad.

“Más de 50 pasajeros podrán vivir la experiencia en sus dos ambientes: uno con aire acondicionado y otro para disfrutar la brisa del encanto Caribe que nos caracteriza. Barranquilla, más allá de ser esa ciudad de industrial y comercial, se volvió un epicentro del turismo. Y más hoy que tenemos un Carnaval, que tenemos un Barrio Abajo, un Puerto Mocho, y bueno, esta ciudad cada día gana más en el marco de lo turístico y eso nos mantiene la economía muy vibrante”, recalcó.

Su recorrido

El Baq Tour recorrerá escenarios como el Museo a Cielo Abierto, los Callejones del Prado, el Gran Malecón y sus atractivos como la Luna del Río, y el Riobús Karakalí, la ciénaga de Mallorquín, la Ventana de Campeones, la Ventana al Mundo, la Intendencia Fluvial, la Catedral Metropolitana María Reina, entre otros puntos estratégicos que reflejan la transformación cultural y ambiental de Barranquilla.La operación estará a cargo de Transmetro en conjunto con una empresa turística especializada, garantizando altos estándares de calidad en cada recorrido.

Más detalles

El Baq Tour integra soluciones tecnológicas que fortalecen la experiencia del usuario y garantizan condiciones óptimas de operación. Cuenta con wifi, sistema de cámaras de seguridad y conteo de pasajeros, así como un sistema de audio inteligente que acompaña el recorrido por los principales puntos de interés.

Asimismo, incorpora criterios de accesibilidad universal, con rampa y espacio para personas con necesidades de movilidad, asegurando una experiencia incluyente.

Su motor con tecnología Euro 6 reduce emisiones contaminantes, en línea con la apuesta de Barranquilla por un modelo de desarrollo sostenible que integra movilidad, turismo y protección ambiental.

Con capacidad para más de 53 pasajeros y sistema de aire acondicionado con ventilación permanente, el vehículo ofrece comodidad y seguridad acordes con los estándares de una ciudad moderna.