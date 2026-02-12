Barranquilla se prepara para uno de los carnavales más concurridos de la historia y, ante la alta afluencia de visitantes y desplazamientos, la Alcaldía distrital activó un plan especial de movilidad que incluye pico y placa para vehículos particulares en toda la ciudad, cierres viales estratégicos y el despliegue de personal de principales vías.

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, la medida de pico y placa regirá desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de febrero. Con esta restricción se estima que salgan de circulación 266.990 vehículos durante el fin de semana de Carnaval: 80.087 el viernes (30 % del parque automotor), 106.796 el sábado (40 %) y 80.097 el domingo (30 %).

La restricción aplica únicamente para vehículos particulares, no para motocicletas. Los visitantes en tránsito podrán circular portando el tiquete de peaje con fecha y hora de ingreso, siempre que no exceda cuatro horas. Asimismo, quienes deban utilizar la avenida Circunvalar en toda su extensión podrán hacerlo sin que se les aplique la medida.

Operativos en las vías

Para acompañar la movilidad, la Alcaldía dispondrá 315 orientadores ubicados en puntos estratégicos, junto a 70 agentes de tránsito y 160 policías de tránsito, quienes apoyarán y controlarán la circulación vehicular.

Las autoridades recomiendan utilizar el transporte público, movilizarse en grupo, hacer uso de la ruta carnavalera de Transmetro hacia la Vía 40 desde el Gran Malecón, planear los desplazamientos y consultar los horarios de cierres viales a través de los canales oficiales.

Cierres en la Vía 40 y alrededores.

Con motivo de los desfiles en el cumbiódromo, habrá cierres en la Vía 40 entre calles 98 y 45 (Murillo):

• Batalla de Flores (sábado 14): desde el viernes 13 a las 11:00 p.m. hasta el sábado 14 a las 10:00 p.m.

• Gran Parada de Comparsas (domingo 15): de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

• Gran Parada de Fantasía (lunes 16): de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Carrera 54, entre vía 40 y calle 48. (No inclusive)

Calle 48, entre carrera 54 y calle 58. (No inclusive)

Calle 58, entre carreras 70 y 67. (No inclusive)

Carrera 67, entre calles 58 y 75. (No inclusive)

Calle 75, entre carreras 67 y 60. (No inclusive)

Carrera 60, entre calles 75 y 79. (No inclusive)

Calle 79, entre carreras 60 y 68. (No inclusive)

Carrera 68, entre calles 79 y 84. (No inclusive)

Calle 84, entre carreras 68 y 73. (No inclusive)

Calle 82, entre carreras 73 y 76. (No inclusive)

Carrera 76, entre calles 82 y 85. (No inclusive)

Calle 85, entre carrera 76 y vía 40. (No inclusive).

Además, se prohíbe la circulación de todo tipo de vehículos los días 14, 15 y 16 de febrero en el perímetro comprendido entre la carrera 54 y la carrera 76, y entre las calles 48 y 85 (según tramos establecidos por la autoridad). En esta zona y en la Vía 40, desde la calle 85 hasta la carrera 54, también se prohíbe el estacionamiento desde las 11:00 p.m. del viernes 13 hasta las 11:59 p.m. del martes 17 de febrero.

Otros eventos y restricciones

Para el evento de coronación de los reyes del Carnaval se programó el cierre total de la carrera 44 entre calles 72 y 74 desde el 12 de febrero a las 11:00 p.m. hasta el 14 de febrero a las 5:00 a.m., con cierres adicionales el viernes 13 en calles y carreras aledañas.

Igualmente, por el evento Baila la Calle, habrá cierre total de la carrera 50 entre la Vía 40 y la calle 45 desde el 12 hasta el 17 de febrero a las 11:00 p.m., con rutas alternas señaladas.

Los conductores que transitan en sentido oeste-este por la carrera 44 deberán girar a la izquierda en la calle 74 y luego a la derecha en la carrera 46, girar a la derecha en la calle 70 hasta retomar en la carrera 44 a la izquierda.

Por el evento Baila la Calle se ha programado el cierre total de la carrera 50 entre la vía 40 y la calle 45, desde este jueves 12 de febrero hasta el 17 de febrero a 11:00 p.m.

Los conductores que transitan en sentido oeste-este, deben girar a la izquierda en la calle 45 para luego empalmar la carrera 50B hasta su lugar de destino.

Los conductores que transitan en sentido este-oeste deben girar a la izquierda en la carrera 51 hasta la calle 48 para retomar la carrera 50.

Recomendación a los conductores

Debido a la alta movilidad que registrará la ciudad, las autoridades advierten que se presentará mayor congestión que en el resto del año. Por ello, invitan a planear los desplazamientos, utilizar vías alternas, programar las salidas con anticipación, compartir vehículo cuando sea posible y acatar las normas y la medida de pico y placa.

El llamado es claro: disfrutar el Carnaval con responsabilidad y contribuir a una movilidad más segura y organizada durante la fiesta más importante de Barranquilla.

