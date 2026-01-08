Mejorar la movilidad a través de la recuperación de la malla vial de las principales vías es una de las acciones que implementa la Alcaldía Distrital de Riohacha, La Guajira.

Lea más: Menor de dos años fue rescatada luego de quedar atrapada en un desagüe en Barrancas, La Guajira

La organización de la ciudad está encaminada con la primera fase de un proyecto que lleva más de 2 mil metros cuadrados intervenidos, en tiempo récord y con excelente calidad en las obras.

Este es un avance concreto hacia una ciudad que optimiza la circulación vehicular, reduce riesgos para peatones y conductores, y mejora la conectividad en sectores clave del Distrito, impactando de manera directa la calidad de vida de quienes transitan diariamente por estas vías.

Desde uno de los puntos intervenidos, el alcalde Genaro Redondo Choles, explicó que, “estas obras de impacto positivo para la ciudadanía y de mejoramiento de la imagen urbanística de la ciudad, han representado el talante de la Administración Distrital, de ejecutar obras con los máximos estándares de calidad, reducción de impactos negativos en los sectores intervenidos y ejecución rápida y segura para todos”.

Ver más: Incautan marihuana en operativos contra microtráfico en Maicao, La Guajira

Por otro lado, el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Jaime Brugés Moreno, indicó que, “son obras en las que se han utilizado materiales y procesos técnicos eficaces, con los que hemos reducido hasta cinco veces el tiempo de intervención en terreno, en pavimentos de calidad”.

Esta primera fase condensó una cuarta parte del inventario de sectores a intervenir en malla vial en Riohacha. Es la primera etapa, en la que se ejecutaron en los últimos días de 2025 y los primeros de 2026, un total de veintiún (21) puntos de obras, en sectores priorizados de acuerdo a las necesidades de la ciudad.

Lea también: Hallan con vida a sargento de la Policía reportado como desaparecido en Riohacha

En este 2026, el alcalde Genaro Redondo Choles proyecta la intervención de la totalidad de los 6.000 metros cuadrados restantes, para dejar una ciudad totalmente adecuada para la movilidad segura para propios y visitantes.