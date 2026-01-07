En la noche del martes 6 de enero fue encontrado el sargento de la Policía Nacional Breiner Cotes Berrío, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares el día anterior, en Riohacha.

El uniformado fue encontrado por unidades de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional a un costado de Troncal del Caribe, a la altura del sector de Aremasain, en la vía que comunica a Riohacha y Maicao, en jurisdicción rural del municipio de Manaure.

Según la información preliminar, el sargento presentaba un cuadro de desorientación, por lo que los galenos en turno evaluaron si se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

El suboficial había sido visto por última vez el quinto día de este nuevo año, en cercanías del Centro Comercial Viva Wajiira, en la capital de La Guajira, cuando se movilizaba en una motocicleta Auteco Bóxer, de placa ALA-17C.

Luego de varias horas sin saber de su paradero, los familiares alertaron a la comunidad en general y a las autoridades para ubicarlo.

Finalmente, las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes en estos casos para tratar de establecer los móviles de su desaparición.