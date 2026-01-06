En la mañana de este martes 6 de enero, fue reportada la muerte en una persona de sexo masculino a la que le dispararon durante un hurto en carreteras del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima es un ciudadano alemán de 26 años, identificado como Elxnat Leif Lino, natural de la ciudad de Darmstadt, ubicada en el estado federado de Hesse.

El crimen se registró en el tramo Cuatro Vías-Uribia, a la altura del kilómetro 56, en jurisdicción del municipio de Manaure.

La información preliminar da cuenta que, el extranjero se movilizaba en una motocicleta que conducía, cuando fue interceptado por delincuentes que intentaron quitarle el vehículo, pero al parecer, al este resistirse, le propinaron un disparo que le causó la muerte en el acto.

Mientras su cuerpo quedó en el pavimento asfaltado, los sujetos intentaron encender el vehículo, sin embargo, no lo lograron y huyeron con rumbo desconocido.

Transeúntes que pasaban por el lugar se percataron del hecho y alertaron una ambulancia y patrullas de la Policía. Minutos después, los paramédicos confirmaron el deceso del extranjero, ya que no tenía signos vitales.

El lugar fue acordonado por personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial. De igual manera, investigadores de la Sijín e Inteligencia Policial, iniciaron las labores para dar con la captura de los responsables.

Finalmente, se conoció que el alemán se encontraba en el departamento recorriendo varios destinos turísticos, entre esos, el Cabo de la Vela, con un grupo de amigos en motocicletas de alto cilindraje.