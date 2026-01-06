Los habitantes del municipio Río de Oro, Cesar, reportaron este lunes el hallazo de los cuerpos sin vida de dos hombres en el corregimiento Los Ángeles.

Al parecer, se trata de hechos aislados porque los cadáveres fueron encontrados en diferentes puntos del corregimiento. Sin embargo, el alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, sugirió que pueden ser víctimas de grupos armados ilegales que operan en la zona.

Según medios locales, como ‘Diario del Cesar’, uno de los hombres asesinados fue identificado como Yorbi Ballesteros, cuyo cuerpo presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

Horas después, en el caño Santa Rita, fue hallado Gustavo Navarro, también con varios impactos de bala.

El alcalde Osorio indicó que los cuerpos fueron encontrados cerca de la estación de Policía de Río de Oro, la cual fue blanco de hostigamiento por parte de grupos al margen de la ley el pasado domingo 4 de enero.

“Muy cerca, cerca. Este corregimiento es el más grande de Río de Oro, pues hablamos de aproximadamente 400 viviendas. La estación de Policía queda en todo el centro de la población, en el parque, al lado de la iglesia y el hallazgo fue, diría yo, que a menos de un kilómetro de allí. Obviamente por separado”, dijo el mandatario local a ‘Blu Radio’.

Por los hechos de violencia contra la fuerza pública, las autoridades realizaron un consejo de seguridad extraordinario en el que se acordaron medidas y pidieron ayuda a la Gobernación del Cesar para reforzar la protección de la Policía y la población civil en el municipio.