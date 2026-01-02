No es un buen inicio de año para la familia de un adolescente de 16 años que perdió la vida en un accidente de tránsito en el área rural de Valledupar.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Luis Santiago Aroca Fontalvo.

El siniestro vial se registró en la vía que comunica a la capital del Cesar con el corregimiento de La Mesa.

La información preliminar da cuenta que, el joven se movilizaba en una motocicleta blanca, tipo scooter, de placas IRE 38D, cuando al parecer perdió el control del vehículo, se salió de la carretera y terminó impactando contra ramas y escombros que estaban al costado de la vía.

Transeúntes al percatarse de lo sucedido alertaron a una ambulancia con paramédicos que lo trasladaron hasta una clínica de alta complejidad en Valledupar, donde ingresó en estado crítico con un trauma craneoencefálico, por lo que fue sometido a cirugía. Al finalizar la intervención presentó un paro cardiorrespiratorio, pero pese a los esfuerzos de los galenos en turno, falleció.

Finalmente, se conoció que un tío del adolescente manifestó a las autoridades que este encontraba compartiendo en familia en una casa de campo ubicada en la vía hacia La Mesa. Y junto con un primo tomaron dos motocicletas sin autorización para dirigirse al río del corregimiento.