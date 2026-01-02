Dos hombres resultaron heridos luego de protagonizar una riña en el perímetro urbano del municipio de Codazzi, Cesar.

Uno de los involucrados responde al nombre de Jhon Peñaloza Churio, quien presenta una herida causada con arma traumática.

Por su parte, el otro fue identificado por las autoridades como Ramón Francisco Mendoza Beleño, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector donde se presentó el hecho.

El caso se registró en la madrugada de este primero de enero, en jurisdicción del barrio María Fuentes.

Según la información preliminar suministrada por la Policía, Mendoza Beleño se encontraba departiendo con la esposa de Peñaloza Churio, quien llegó a reclamarle por la situación. Esto generó una discusión que llevó a fuertes agresiones físicas entre los mencionados.

Se conoció que en primera instancia Mendoza Beleño aparentemente le disparó a Peñaloza Churio, quien reaccionó y lo atacó violentamente con un objeto contundente y un machete, causándole una amputación parcial en el tercer dedo de la mano derecha, contusión en la cabeza, pecho y abdomen.

Ambos fueron trasladados a la sala de urgencias de la clínica Sermultisalud del municipio de Codazzi, donde los galenos en turno indicaron que se encuentran en pronóstico estable a la espera de exámenes médicos.

El caso fue atendido por personal de la Sijín y Sipol de la Policía Metropolitana de Valledupar.