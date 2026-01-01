La Policía Metropolitana de Valledupar presentó un balance positivo en materia de convivencia y seguridad ciudadana durante el mes de diciembre, evidenciando una reducción en nueve delitos priorizados, entre ellos homicidio, hurto a personas, comercio, residencias, vehículos y motocicletas, consolidando una tendencia sostenida a la baja en los indicadores de criminalidad.

Gracias al trabajo articulado entre las autoridades locales y la comunidad, diciembre de 2025 registró una de las cifras más bajas de homicidios de los últimos cinco años, con 10 casos, equivalentes a 1,4 homicidios por cada 100 mil habitantes, frente a los 21 casos registrados en 2024.

El Nuevo Modelo de Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios, apoyado en ocho líneas estratégicas, permitió además alcanzar el registro más bajo del delito de hurto a personas en este mes de diciembre de los últimos siete años, con 182 casos. De igual forma, se logró la reducción de más de 174 denuncias por delitos de impacto.

Como resultado de estas acciones, en diciembre se realizaron 93 capturas por diferentes delitos, lo que representa un promedio de tres personas capturadas diariamente, y se incautaron más de 25 armas de fuego ilegales, contribuyendo a la prevención de hechos que ponen en riesgo la vida.

En materia de convivencia, la línea 123 recibió 474 llamadas durante la celebración de Año Nuevo, principalmente por alteración a la tranquilidad, agresiones entre ciudadanos y violencia intrafamiliar. Las patrullas de vigilancia atendieron 250 motivos de policía y fue necesario imponer 20 comparendos, de los cuales 10 corresponden a riñas.

En controles contra la pólvora, la Policía Metropolitana desarrolló 4.900 planes de prevención, logrando la incautación de más de 76 kilogramos, un 79 % más que en 2024, y la imposición de 32 comparendos por uso y comercialización de artículos pirotécnicos.

No obstante, la pólvora continúa generando afectaciones, especialmente en menores de edad. Según el Instituto Nacional de Salud, durante diciembre se registraron 13 personas lesionadas, entre ellas 4 menores, lo que representa 10 casos más que el año anterior.

La Policía Metropolitana de Valledupar reiteró el llamado a la celebración responsable, especialmente de cara a la festividad de Reyes, invitando a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito, evitar el consumo excesivo de alcohol y denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la tranquilidad ciudadana.