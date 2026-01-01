Antes de que terminara el año se presentó un acto de intolerancia en el que murió un hombre y luego la comunidad tomó justicia por propia mano asesinando a su agresor en la capital del Cesar.

La víctima respondía en vida al nombre de Jimmy Arias Amado, de 26 años de edad, quien hacía parte de la colectividad de taxistas. Por su parte, su ‘verdugo’ fue identificado como Adán Donado Cárdenas, de 59 años de edad, de oficio carromulero.

El caso se registró en horas de la madrugada de este primero de enero, en la Segunda Etapa del barrio 450 años, en el perímetro urbano de Valledupar.

Según la información preliminar, se presentó una discusión entre el taxista y el carromulero, que conllevó a que este último sacara un arma de fuego artesanal y le propinara un disparo a la altura del pecho, el cual le causó la muerte en el acto.

Instantes después, al ser Arias Amado muy querido por la comunidad, la reacción se no se hizo esperar; un grupo de personas decidieron tomar la justicia por propia mano y agredieron Donado Cárdenas con objetos contundentes hasta causarle la muerte.

Ante la situación la Policía Metropolitana de Valledupar fue alertada, pero cuando las patrullas llegaron ya no había nada que hacer. Se conoció que en el lugar los uniformados hallaron un arma de fueron artesana tipo escopeta con un cartucho percutido, la cual habría sido accionada durante la riña.

Los actos urgentes e inspección fueron realizados por una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial. De igual manera, personal de la Sijín y Sipol ya adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

