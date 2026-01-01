Dos equipos del Cuerpo de Bomberos de Valledupar atendieron la emergencia que se registró al finalizar la noche del 31 de diciembre de 2025, en la carrera 5 con calle 18B del barrio El Carmen, por cuenta de un incendio en un taller de pinturas.

Robiro Castro Hernández, propietario del local, reportó que el incendio estructural le dejó pérdidas millonarias representadas en la quema de cuatro compresores, cuatro pulidoras, tres taladros, seis sierras de corte, mercancía almacenada, 40 camas, 15 peinadoras, 15 camarotes, 10 juegos de comedor, una cantiadora, un sinfín y 500 pies de manera de Roble.

Las máquinas 14 y 18 atendieron la emergencia que ameritó el surtimiento de agua a través de los hidrantes que hay en la zona.

Por efectos de esta conflagración hubo afectaciones a locales cercanos, entre ellos en un parqueadero donde se incineró un vehículo Mazda y una camioneta Captiva Chevrolet.