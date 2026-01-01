En desarrollo de planes de registro y control adelantados por las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en el departamento del Cesar fue aprehendido un ciudadano requerido por un juez de Bogotá para responder por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

La detención, de acuerdo con el reporte de la Policía, se produjo en un puesto de control situado en la vía Bosconia – Río Ariguaní, a la altura del kilómetro 2+500.

El aprehendido, de quien no fue dada a conocer su identidad, es requerido por el Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

Sobre esta detención el comandante encargado del Departamento de Policía Cesar, teniente coronel Rodrigo Manrique Gómez, manifestó que “este resultado operativo hace parte del trabajo permanente que adelanta la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana y combatir la impunidad, reafirmando nuestro compromiso con la protección de la vida y el cumplimiento de las decisiones judiciales”.

