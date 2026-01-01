La Gobernación del Cesar reveló en las últimas horas en su cuenta de X que durante las festividades de fin de año y Año Nuevo se registraron ocho personas resultaron lesionadas por manipulación de pólvora en el departamento.

Los casos se dieron en cuatro municipios, así: Aguachica, una persona de 25 años, El Paso, una persona de 42 años, La Paz, una persona de 42 años.

Por su parte, en Valledupar, un menor de 10 años, una persona de 23, otra de 31, una de 33 y una de 34 años.

De igual manera informó que desde la Secretaría de Salud Departamental se mantiene el monitoreo a estos casos, en todas las entidades prestadoras del servicio en el departamento.

No obstante, la pólvora ha generado afectaciones, especialmente en menores de edad. Según el Instituto Nacional de Salud, durante diciembre se registraron 13 personas lesionadas, entre ellas 4 menores, lo que representa 10 casos más que el año anterior.

Los controles

En controles contra la pólvora, la Policía Metropolitana desarrolló 4.900 planes de prevención, logrando la incautación de más de 76 kilogramos, un 79 % más que en 2024, y la imposición de 32 comparendos por uso y comercialización de artículos pirotécnicos.