Un hombre asesinado y un adolecente capturado fue el resultado de un frustrado atentado contra integrantes de la Policía Nacional en el municipio de Pelaya, Cesar.

Lea más: Adolescente muere por accidente de tránsito en área rural de Valledupar

El hecho se registró cuando uniformados adscritos al Modelo del Servicio de Policía, le hicieron la señal de pare a dichos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y sin mediar palabras, lanzaron en contra de la patrulla una granada y desenfundaron un arma de fuego, por ende, los funcionarios utilizan su arma de dotación con el objetivo de salvaguardar su vida e integridad.

En el desarrollo del procedimiento, uno de los agresores, conocido con el alias de Mija, resultó abatido de cinco disparos. El segundo implicado, un adolescente, fue aprehendido y dejado a disposición de la autoridad competente.

Durante el procedimiento se logró la incautación de material de guerra, consistente en: una granada, un arma de fuego tipo pistola, dos proveedores y 21 cartuchos.

Ver más: Riña en Codazzi, Cesar, deja dos hombres heridos

Es de resaltar que esta jurisdicción presenta incidencia criminal de grupos armados organizados, entre ellos el Frente Camilo Torres Restrepo del GAO ELN y la Estructura 37 de las Disidencias de las FARC.

El Departamento de Policía Cesar “reitera su compromiso con la protección de la vida, la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra las estructuras criminales, invitando a la comunidad a continuar suministrando información a través de las líneas habilitadas, bajo absoluta reserva”.