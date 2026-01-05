Valledupar cerró el año 2025 con una reducción general del 4 % en los delitos violentos y una disminución del 9 % en homicidios, según cifras del Sistema de Información Estadístico Delincuencial Operativo y Contravencional de la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades, lo anterior se refleja por un trabajo conjunto entre la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Policía Metropolitana de Valledupar, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y demás organismos de la fuerza pública.

En este sentido, el año anterior, se alcanzó la mayor reducción en homicidios, después de la pandemia, con una caída del 9 % correspondientes a 11 casos menos que el año anterior y 14 casos menos que en el 2023. Durante 2025 se registraron 112 homicidios, frente a los 123 casos del 2024.

“La reducción sostenida de los delitos es resultado de una estrategia integral: institucionalidad fortalecida, trabajo articulado y confianza ciudadana”, afirmó el alcalde Ernesto Orozco Durán.

Alcaldía de Valledupar

En cuanto al delito de hurto en sus diferentes modalidades, se registró una disminución del 8 %, equivalente a 397 casos menos. La reducción del 50 % en el hurto a comercio refleja una mayor presencia institucional en zonas comerciales y un impacto directo en la actividad económica local, para 2025 fueron 244 frente a 486 de 2024; hurto a motocicletas con un 33% favorable (446 contra 664), automotores en un 28 % (74 ante 103) y a residencias en un 23 % (232 comparado a 300).

Sin embargo, el delito que menos se logró impactar el año anterior fue el hurto a personas que no tuvo reducción.

De igual manera, la violencia intrafamiliar presentó una reducción del 15 %. Durante 2025 se registraron 1.225 casos, mientras que en 2024 se reportaron 1.434.

En materia operativa, durante 2025 se incrementó la incautación de armas, pasando de 242 en 2024 a 297 en 2025. Asimismo, las capturas aumentaron, al tenerse un total 1.209 (2024) y 1.296 (2025).

Los allanamientos también registraron un aumento del 2%, con 157 procedimientos realizados, que permitieron la captura de integrantes de subestructuras del Clan del Golfo y de grupos delincuenciales como Los Misioneros y La Cuchilla, entre otros.

“En materia de operatividad hubo un incremento en los resultados absolutamente en todas las mediciones. Se incrementó el número de capturas en un 7 %, equivalentes a tres capturas y media diarias, el 90 % de ellas en flagrancia”, agregó Orozco Durán.

En el tráfico de estupefacientes también arrojó resultados positivos como en marihuana se incautó más de media tonelada incrementándose en un 1.403 %; pastillas o éxtasis el decomiso aumentó en un 488 %; en bazuco, un 144 %; del 118 % en base de coca y en 72 % en cocaína. Estas incautaciones afectan directamente las rentas criminales de las bandas delincuenciales.

Según la Alcaldía Municipal, las acciones para mejorar la convivencia ciudadana dejaron 11.410 comparendos por comportamientos contrarios a las leyes. El comportamiento que con más frecuencia fue multado se encuentra el porte de armas blancas con 4.126 casos, le sigue el consumo, porte, o comercialización de sustancias sicoactivas con 2.626 casos, seguido de riñas con 563 casos.

Adicionalmente, indicaron que el Circuito Cerrado de Televisión para la vigilancia se ha logrado establecer en un 70 % su funcionamiento.