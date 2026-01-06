Con un Te Deum, en el parque del barrio El Carmen, el cual recientemente fue terminada la remodelación, inició la celebración del aniversario 476 de Valledupar, día en el que además el obispo Jesús Torres realizó la entronización de la imagen de la Virgen, dándole la bienvenida a su nuevo y renovado altar.

En este lugar hizo presencia gran parte de la comunidad, de uno de los barrios más antiguos y populares de la ciudad que por años esperaron la remodelación del parque. Aseguraron que ahora la tarea es cuidarlo con la ayuda de todos, en especial de las autoridades y Policía Nacional para evitar que siga presentando el consumo y venta de estupefacientes, un mal que los ha aquejado por años.

“Para nosotros como comunidad es muy grato que hoy día del cumpleaños de Valledupar, la Virgen del Carmen sea entronizada en el parque, fue una lucha que tuvimos por muchos años para lograr la remodelación, es de total gratitud para toda la comunidad que hoy tengamos esta obra que realizó la Alcaldía”, expresó Jaime Centeno, presidente de la Junta de Acción Comunal.

El alcalde municipal, Ernesto Orozco, manifestó que fueron cerca de 5.000 millones de pesos, en inversión para la remodelación del parque y que será entregado a la Junta de Acción Comunal para su cuidado.

Asimismo el mandatario indicó que la sede del Hospital Eduardo Arredondo Daza, en este sector, será remodelada con recursos de la Gobernación del Cesar.

“Decirle a la ciudadanía que el mejor regalo que le pueden dar a la ciudad, en su cumpleaños es cuidar los bienes públicos que estamos entregando. También estamos haciendo la avenida al aeropuerto, la avenida 38, 14 kilómetros de pavimento urbano, la avenida Simón Bolívar, y muchas inversiones para la ciudad. Además, estamos promoviendo Valledupar Ciudad de Eventos”, manifestó el alcalde Ernesto Orozco.

Recordó que este año en el municipio se realizarán los carnavales iniciando el 20 de enero con la lectura del bando, y luego los pre carnavales, organizados por la junta de carnaval y gestores culturales.

De igual manera la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, indicó que como administración departamental le están cumpliendo a la ciudad con la realización de obras. “Estamos diciéndole a la ciudadanía que 476 años se celebran con más desarrollo para el Cesar y más inversiones para la capital. Para Valledupar adjudicamos recientemente el tramo vial que de Valledupar conecta al corregimiento de La Mesa y al Palmar. Tenemos el compromiso de arrancar el malecón del río que está a la puerta de iniciar la obra, entregar la avenida Simón Bolívar, el colegio José Eugenio Martínez, y la vía que de Mariangola conecta con Villa Germania”.

Alcaldía de Valledupar Parte de las celebraciones en Valledupar.

PRESENCIA DE LÍDERES POLÍTICOS

Este evento no fue la excepción para que líderes políticos y candidatos al Senado de la República y Cámara de Representantes, hicieran notar su presencia. Entre estos el actual senador Didier Lobo, quien manifestó que esta celebración de los 476 años de Valledupar, muestra el desarrollo que se ha construido con el pasar del tiempo con la dirigencia política.

“Cada político ha dejado su legado y en la actualidad con el alcalde Ernesto Orozco que está comprometido, esperamos acompañarlo en estos dos años que le falta en su gestión y dejar una ciudad con desarrollo y oportunidades, y receptora de todo el departamento”, manifestó el corporado.

De igual manera, el candidato a la Cámara de Representante, y exacalde de Becerril, Raúl Machado, manifestó que, “Valledupar en comparación a otras ciudades del mundo aún está joven por ello hay que enamorar a la gente para que sigan llegando a esta ciudad, que acoge a todos los que llegan. Es una ciudad que merece seguir en desarrollo permanente y más oportunidades para todos los que aquí conviven”.

En este sentido, las festividades continuarán el 8 de enero con el conversatorio: Escuelas Culturales, Semilleros del Folclor Vallenato, hora: 10:00 a.m., en el Centro de eventos Paisaje de Sol. Apertura museo: Salón de Reyes Hora: 4:00 p.m., en el Parque De La Leyenda Vallenata.

El sábado 10 de enero, con la carrera de los Santos Reyes, a las 5:00 de la mañana saliendo desde la plaza Alfonso López. Luego el concierto, a partir de las 5:00 de la tarde en el Parque de la Leyenda Vallenata. El domingo 11 de enero un concierto en el parque de la Provincia a partir de las 2:00 p.m.