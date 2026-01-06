Una incursión sicarial cobró la vida de un comerciante en el interior de su establecimiento en el perímetro urbano de Riohacha. Acción que se convierte en el primer homicidio en lo que va corrido del año en el Distrito.

Leer más: Reportan ráfagas de disparos muy cerca del Palacio de Miraflores la noche de este lunes

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Fabio Alonso Valencia Higuita, de 42 años, quien se desempeñaba como tendero y al parecer era natural del interior del país.

El crimen se registró en la tarde de este lunes 5 de enero, en un establecimiento de razón social Tienda Valencia, ubicado sobre la calle 48 con carrera 10ª, del barrio Mano de Dios, en la capital de La Guajira.

Según la información preliminar, un sujeto desconocido arribó al sitio a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, atentó contra la vida del ciudadano, emprendiendo la huida inmediatamente.

Ante el sonido de las detonaciones, residentes del sector alertaron a patrullas de la Policía Nacional que minutos después llegaron y verificaron la situación.

Ver también: Procuraduría General investiga presunta inejecución de la sanción al rector (e) de Uniatlántico Rafael Castillo

En el interior del lugar se encontraba el cuerpo sin vida de Valencia Higuita, sentado en una silla plástica de color azul y con heridas visibles en su humanidad.

Se logró conocer, que la tienda se encontraba cerrada con reja asegurada mediante candados.