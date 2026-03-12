De cuatro mortales disparos fue asesinado un tendero en el interior de un establecimiento comercial en el corregimiento de Puerto Giraldo, jurisdicción de Ponedera, durante la noche de este miércoles 11 de marzo.

Leer más: Capturan a tres presuntos extorsionistas en Juan de Acosta: estarían vinculados a atentados contra comerciantes

EL HERALDO conoció que la víctima fue identificada como Javier Enrique González Núñez, de 34 años de edad.

Según el reporte suministrado por la Policía del Atlántico, a eso de las 8:50 p. m., Javier Enrique se encontraba trabajando de forma tranquila en el interior del establecimiento de razón social llamado ‘Tienda La Cubana’, ubicada en la calle 2 con carrera 18.

En ese momento, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron al comerciante y, sin mediar palabra, le propinaron una ráfaga de disparos, para posteriormente darse a la fuga.

Malherido, González fue rápidamente auxiliado por los habitantes del sector, quienes lo trasladaron hasta el hospital municipal donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Agentes de Policía Judicial, adelantan labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación captura de los responsables.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.