La Policía Nacional, con apoyo del Ejército y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, asestó un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas a la extorsión en el departamento del Atlántico, tras la captura de tres presuntos delincuentes durante operativos realizados en el municipio de Juan de Acosta.

Leer también: Sicarios a pie asesinan a balazos a un ‘cobradiario’ en Los Nogales, Sabanalarga

De acuerdo con las autoridades, las acciones se desarrollaron en medio de la ofensiva contra el multicrimen que adelantan las autoridades para contrarrestar el cobro de extorsiones a comerciantes en distintas zonas del departamento.

En un primer procedimiento, unidades del Gaula de la Policía realizaron una diligencia de registro y allanamiento en zona urbana de Juan de Acosta, donde lograron la captura de un hombre conocido con el alias de ‘Diego’.

Leer más: El frío testimonio del menor implicado en el asesinato de las hermanas Hernández: describió cómo fueron sus últimos momentos

Durante el operativo, los uniformados incautaron 1.365 gramos de clorhidrato de cocaína, un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con seis cartuchos y un teléfono celular.

Según las investigaciones preliminares, alias ‘Diego’ sería presunto integrante del grupo criminal ‘Los Costeños’ y estaría vinculado a actividades de extorsión contra pequeños, medianos y grandes comerciantes del corregimiento de Santa Verónica.

Las autoridades indicaron que este sujeto, al parecer, contactaba a sus víctimas mediante el envío de videos intimidatorios en los que exhibía armas de fuego para generar temor y obligar al pago de dinero producto de la extorsión.

Además, posteriormente realizaba disparos contra las fachadas de los establecimientos comerciales como forma de presión para que los comerciantes accedieran a sus exigencias económicas.

Según la investigación, alias Diego solicitaba pagos iniciales que oscilaban entre uno y diez millones de pesos, y posteriormente pretendía imponer una cuota mensual cercana a los 500 mil pesos por cada negocio.

Captura con granada y panfletos

En otroprocedimiento, patrullas de la estación de Policía de Juan de Acosta capturaronen flagrancia a dos hombres que fueron sorprendidos portando una granada yvarios panfletos extorsivos.

El procedimiento se registró en la calle 7 con carrera 15, en el sector de El Vaivén, donde los uniformados realizaron un registro personal que permitió hallar en poder de los sospechosos una granada, diez panfletos alusivos a una organización criminal, un teléfono celular y una motocicleta sin placas.

Por estos hechos, los dos hombres fueron capturados por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, aseguró que estas acciones hacen parte de la estrategia para combatir este delito en el departamento.

“Con este operativo reafirmamos nuestro compromiso de combatir frontalmente la extorsión en el Atlántico. Invitamos a la ciudadanía a seguir denunciando a través de la línea 123 bajo absoluta reserva”, señaló el oficial.