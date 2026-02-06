Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche del pasado miércoles 4 de febrero en el sur del departamento de La Guajira, donde un hombre fue asesinado con arma de fuego.

De acuerdo a la información preliminar suministrada por la Policía, el homicidio se registró en el sector de María Emma, en el casco urbano del municipio de San Juan del Cesar, cuando la víctima identificada como Robinson Álvarez se encontraba en su tienda y llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta.

El que hacía las veces de parrillero sacó desenfundó un pistola y le disparó en repetidas ocasiones, a la altura de la cabeza y tórax, heridas que le causaron la muerte de manera inmediata en el sitio. En ese momento los agresores huyeron a toda velocidad con rumbo desconocido.

Uniformados de la Policía Judicial adelantan labores de verificación, recolección de información y análisis de cámaras de seguridad, con el objetivo de esclarecer los móviles del homicidio y dar con la identificación y captura de los responsables.