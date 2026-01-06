Intensas ráfagas de disparos se han podido escuchar la noche de este lunes en Caracas, más exactamente en los alrededores del Palacio de Miraflores, la casa presidencial de Venezuela.

En redes sociales, los ciudadanos de la capital venezolana han reportado que muchas calles están desérticas e incluso se llegan a ver agentes fuertemente armados invitando a algunas personas a resguardarse.

De momento los hechos son confusos y no se sabe si los disparos se deban a una confrontación.

#URGENTE | Ráfagas de disparos cerca del palacio presidencial de Miraflores. pic.twitter.com/xmubcn9lwz — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 6, 2026

Estos hechos se dan luego de la captura del depuesto Nicolás Maduro por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos que desde hace tiempo pedía su cabeza, y la reciente juramentación de Delcy Rodríguez como presidente (e) de Venezuela.

Rodríguez juró frente a su hermando y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a llevar las riendas del régimen chavista que está condicionado por la Administración Trump a “hacer las cosas correctas” bajo la amenaza de que si no cedes les irá peor que a Maduro.

A una cuadra hacia arriba de la Guardia de honor, Miraflores.

Difundan. pic.twitter.com/Ie8yPdfDAN — Némesis Magno (Antes Bombón Pérez) (@NemesisMagno_93) January 6, 2026

De momento las cosas parecer ir de acuerdo al plan de la Casa Blanca, pues la presidente (e) está “cooperando”, según aseguró el presidente estadounidense en una entrevista telefónica con NBC News.

“Tengo la sensación de que está cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva”, afirmó Trump sobre la que era vicepresidenta de Nicolás Maduro antes de su captura el 3 de enero por parte de las fuerzas estadounidenses.

El mandatario agregó que no hubo contacto desde Washington con Rodríguez antes de la operación militar que detuvo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en su residencia de Caracas, en la que también se bombardearon varios puntos del territorio venezolano.

Rodríguez juró hoy su cargo de presidenta encargada de Venezuela frente a su hermano, el chavista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que este mismo lunes inauguró un nuevo periodo legislativo dominado por el oficialismo.