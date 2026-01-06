En plena vía pública del barrio San Isidro, sector La Virgen, del municipio de Ciénaga de Oro, en Córdoba, las unidades de la Policía Nacional detuvieron a un hombre que amenazaba con un arma blanca a un menor.

La detención se produjo en flagrancia gracias a la oportuna denuncia de la ciudadanía y rápida reacción de las patrullas del cuadrante.

El que amenazaba al jovencito de 16 años con un machete estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que “aplicando los protocolos del Sistema Táctico Básico, los uniformados procedieron a la reducción del individuo y a la incautación del arma, con el objetivo de salvaguardar la integridad del menor, de los policías y de las demás personas presentes en el sector”.

El hombre fue capturado y puesto a órdenes de la Fiscalía que adelantará el proceso judicial correspondiente, mientras que el menor fue llevado a un centro médico para su valoración.

Sobre este caso el comandante de la Estación de Policía Ciénaga de Oro, teniente Fabián Gutiérrez, destacó el llamado oportuno de la comunidad que permitió la reacción inmediata de los uniformados, evitando que esta situación pasara a mayores.

