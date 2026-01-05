Un hombre fue violentamente asesinado de un mortal disparo en la cabeza en horas de la tarde de este lunes 5 de enero cuándo se encontraba descansando en el interior de un kiosco ubicado en el barrio Villa Estadio, municipio de Soledad.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Danny Johan De La Rosa Trespalacios, de 45 años de edad.

De acuerdo con el informe de la Policía, los hechos ocurrieron a eso de las 4:15 p. m., cuando De La Rosa estaba sentado en una silla del inmueble, ubicado en la calle 63 con carrera 16.

En ese momento, dos sujetos que se movilizaban en una moto lo interceptaron. El parrillero descendió del vehículo y, con arma de fuego en mano, le propinó un disparo en la cabeza, para posteriormente darse a la fuga con su cómplice.

Malherido, el hombre cayó al piso y quedó entre la esquina de una de las columnas de la edificación, falleciendo ahí mismo a causa de la gravedad de las heridas.

Hasta el momento se desconocen las causas de este nuevo homicidio que conmueve al municipio soledeño.