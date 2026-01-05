Hacia las 10:55 de la noche de este domingo 4 enero se registró un violento ataque sicarial en el sector de Ciudad del Parque, frente al conjunto residencial Los Lirios, en el municipio de Soledad.

Aquella balacera dejaría dos personas muertas y otra más gravemente herida.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Santiago Andrés Cazes Prins, de 15 años, y Jorge Andrés Triviño Serrano, de 21 años de edad.

Por otro lado, el lesionado responde al nombre de Carlos José Igueresis, de 30 años de edad y nacionalidad venezolana.

Según el reporte de la Policía, las víctimas se encontraban en la carrera 12 con calle 77B mientras departían en plena vía pública. En ese momento, unos sujetos en motocicletas se acercaron hasta el grupo de personas y, sin mediar palabra, uno de ellos esgrimió un arma de fuego y disparó contra ellos en repetidas ocasiones.

Aquella ráfaga acabaría en el acto con la vida del adolescente, quien quedó tendido en la carretera.

Entretanto, Triviño Serrano e Igueresis fueron rápidamente trasladados hasta la Clínica Agrupasalud.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas del joven de 21 años, fue remitido hasta el Hospital Universidad del Norte, donde acabó falleciendo tras presentar dos impactos: uno en el pómulo derecho y otro en la pierna derecha.

Según los especialistas, Igueresis presenta una herida a la altura de la espalda baja, permaneciendo en estado crítico.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación sobre estos hechos para esclarecer los móviles del doble homicidio y lograr la captura de los agresores.