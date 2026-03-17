Un doble homicidio se registró la noche de este lunes 16 de marzo en el barrio Ciudad Paraíso, en el municipio de Soledad, donde dos hombres fueron atacados a bala por un sujeto armado.

El hecho ocurrió hacia las 9:45 de la noche en la calle 53 con carrera 1G, cuando las víctimas se encontraban en el lugar y, según versiones de allegados, fueron sorprendidas por un hombre conocido con el alias de ‘Romario’.

De acuerdo con la información preliminar, el sujeto llegó hasta el sitio, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra los dos hombres.

Las víctimas fueron identificadas como Andrés David Miranda Campo, de 38 años, conocido con el alias de ‘El Loco’, y Eduardo Luis Araujo Leal, de 32 años.

Ambos fueron auxiliados por personas del sector y trasladados a diferentes centros asistenciales. Sin embargo, los médicos de turno confirmaron que los dos ingresaron sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Según las primeras hipótesis de las autoridades, el ataque estaría relacionado con problemas personales entre vecinos, aunque no se descartan otras hipótesis como disputas por temas de microtráfico de estupefaciente.

De acuerdo con registros judiciales, Andrés David Miranda Campo figuraba como indiciado en un proceso por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, registrado en 2021. Además, se conoció que presuntamente había recibido amenazas de un vecino del sector y que al parecer estaría vinculado a la venta de estupefacientes.

En el lugar de los hechos las autoridades recolectaron un proyectil como elemento material probatorio dentro de la investigación.