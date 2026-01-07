En operaciones adelantadas por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, se logró la incautación de mercancía de presunto contrabando en el kilómetro 61 metros de la vía La Paz–Distracción.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron 21 pares de tenis deportivos marca On running, de diferentes tallas y colores, los cuales eran transportados en una camioneta tipo furgón, color blanco.

El conductor del vehículo, al ser requerido por las autoridades, no presentó la documentación que acreditara la legalidad, ingreso y procedencia de los productos al territorio colombiano, motivo por el cual se procedió a la incautación conforme a la normatividad vigente.

Los elementos fueron dejados a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para los trámites administrativos correspondientes.

Finalmente, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía Guajira, indicó que “estos controles hacen parte de la estrategia institucional para combatir el contrabando en el departamento, una práctica ilegal que afecta la economía formal, genera competencia desleal y pone en riesgo a los consumidores. Continuaremos fortaleciendo los operativos en las vías para garantizar la legalidad y la seguridad en La Guajira”.