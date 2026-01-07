La Gobernación de La Guajira, a través de la Secretaría de Gobierno y en articulación con la Alcaldía de Manaure, anunció una recompensa de hasta $70 millones para quienes suministren información veraz y oportuna que permita la identificación y captura de los presuntos responsables del homicidio de Leif Elxnat Lino, ciudadano alemán de 26 años de edad, natural de la ciudad de Darmstadt, ubicada en el estado federado de Hesse.

El gobernador encargado, Misael Velázquez, informó que las autoridades avanzan en líneas de investigación activas orientadas a establecer el paradero de los responsables, en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército.

Como parte de las acciones inmediatas, este miércoles a las nueve de la mañana iniciaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) con participación del Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el fin de evaluar el desarrollo de las investigaciones y fortalecer las medidas operativas en el territorio.

El Gobierno Departamental reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar información a través de los canales oficiales, con reserva de identidad garantizada, y ratificó su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con las autoridades competentes para atender los hechos que afectan la seguridad y la convivencia en La Guajira.

El caso

La información preliminar da cuenta que, el extranjero se movilizaba en una motocicleta que conducía, cuando fue interceptado por delincuentes que intentaron quitarle el vehículo, pero al parecer, al este resistirse, le propinaron un disparo que le causó la muerte en el acto.

Mientras su cuerpo quedó en el pavimento asfaltado, los sujetos intentaron encender el vehículo, sin embargo, no lo lograron y huyeron con rumbo desconocido.

Transeúntes que pasaban por el lugar se percataron del hecho y alertaron una ambulancia y patrullas de la Policía. Minutos después, los paramédicos confirmaron el deceso del extranjero, ya que no tenía signos vitales.

Finalmente, se conoció que el alemán se encontraba en el departamento recorriendo varios destinos turísticos, entre esos, el Cabo de la Vela, con un grupo de amigos en motocicletas de alto cilindraje.