Momentos de angustia se vivieron en el municipio de Barrancas, La Guajira, cuando una menor de apenas dos años quedó atrapada en una tubería de desagüe dentro de una vivienda del barrio 12 de octubre, en el sector El Chaca.

Lea más: Incautan marihuana en operativos contra microtráfico en Maicao, La Guajira

De acuerdo con información conocida por el Diario del Norte, la niña de manera accidental, introdujo uno de sus pies en el conducto, lo que le impidió moverse. Su madre intentó liberarla, pero al no lograrlo y ante el temor de causarle alguna lesión, decidió solicitar ayuda a los organismos de emergencia.

Asimismo, funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Barrancas fueron alertados de la situación y acudieron al lugar y, con el uso de equipos adecuados, llevaron a cabo un delicado operativo que incluyó trabajos de excavación durante más de dos horas, priorizando en todo momento la seguridad de la menor.

Ver más: Hallan con vida a sargento de la Policía reportado como desaparecido en Riohacha

Finalmente, una vez rescatada, la niña fue trasladada a un centro asistencial para ser evaluada por el personal médico y descartar cualquier afectación producto del incidente.