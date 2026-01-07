En las últimas horas, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, logró el hallazgo de una importante cantidad de marihuana en la vía que comunica a Maicao y Paraguachón, en La Guajira.

Leer más: “Estamos esperando que Orlando City apruebe la propuesta de Junior por Muriel”: Fuad Char

El procedimiento en el kilómetro 80 de esta vía, cuando las autoridades observaron a un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta de color negro con azul, sin placa. Al notar la presencia policial y militar, el individuo mostró una actitud nerviosa y emprendió la huida hacia una zona montañosa del sector, abandonando en el lugar una cava de color blanco.

De inmediato, las unidades iniciaron un seguimiento por el área; sin embargo, el sujeto logró escapar al internarse en una zona boscosa. Al verificar el contenido de la cava abandonada, se hallaron 16 paquetes rectangulares, de los cuales ocho eran de color verde y ocho de color gris, que contenían una sustancia vegetal con características y olor similares a la marihuana, con un peso aproximado de (8.000 gramos).

Ver también: …Y 183 goles después, Muriel volvería a casa

El estupefaciente fue incautado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que adelante las investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad de los guajiros e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la tranquilidad, a través de la línea 123 o los canales oficiales de la institución.