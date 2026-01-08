Un total de 1.500 kit escolares busca reunir la dirección de Educación y Legado de los Juegos Suparamericanos Valledupar 2026, para entregarlos a niños, niñas y adolescentes con alguna condición de discapacidad que cursen sus estudios en colegios públicos del municipio.

De acuerdo con Juan Camilo Villada, subdirector de Educación y Legado de los Juegos, en colegios oficiales tanto de la zona rural como urbana, hay 1.066 estudiantes con discapacidad, según información aportada por la Secretaría de Educación, esto les ha permitido tener un censo y establecer si algunos de los kit deben llegar alguna especificación.

“Nuestra meta es llegar a los 1.500 kit escolares, lo más completo posible, con cuadernos, lápices, borrador, sacapuntas colores y todo lo necesario. En Valledupar existen 47 colegios públicos y los 1.066 estudiantes están distribuidos en estas instituciones educativas, y por la información de la Secretaría de Educación, sabemos dónde está cada niño con discapacidad, y es importante saber qué tipo de discapacidad tiene cada niño para personalizar el kit, no solo una herramienta de estudio, sino que sea inclusiva”, expresó el funcionario.

El punto de recepción de los elementos escolares es en las oficinas de INDER Valledupar ubicadas en el barrio Doce de Octubre.

Asimismo también se estarán recibiendo ayudas técnicas para personas con discapacidad como sillas de ruedas, muletas, bastones, entre otros. “Ningún esfuerzo es pequeño todo suma en pro de la calidad educativa de los niños”, resaltó Juan Camilo Villada.

